В Саранске иномарка врезалась в жилой дом

В Саранске водитель иномарки врезался в жилой дом.

Происшествие произошло в ночь на 1 декабря на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 22-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ниссан», во время движения по улице П. Морозова по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в жилой дом.

Водитель иномарки и его 27-летний пассажир осматривались медиками на месте происшествия.

Известно, что с начала нынешнего года 22-летний автомобилист четыре раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф