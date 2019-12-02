В Саранске в ДТП пострадала 32-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 32-летняя женщина.

Инцидент произошел ранним утром 1 декабря в Пролетарском районе города. Возле дома №47, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, 27-летний водитель автомобиля марки «Форд-Фокус», совершая левый поворот, предварительно не заняв крайнее левое положение на проезжей части, врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», который двигался в попутном направлении.

32-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске иномарка врезалась в жилой дом.

Источник: гибдд.рф