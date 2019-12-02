В Инсарском районе в результате столкновения легковушки и грузовика пострадал 58-летний мужчина

В Инсарском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 58-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 1 декабря на 50-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 58-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», во время совершения обгона врезался в грузовик марки КамАЗ, который двигался во встречном направлении.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ». Выяснилось, что на протяжении текущего года мужчина четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Также читайте о том, что в Саранске иномарка врезалась в жилой дом.

Источник: гибдд.рф