В Чамзинском районе опрокинулся пассажирский микроавтобус

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел вечером 1 декабря на 33-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 58-летний водитель пассажирского микроавтобуса марки «Луидор», превысив скорость на обледенелой проезжей части, не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель микроавтобуса и две его пассажирки 53- и 42-летнего возраста получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ «Комсомольская МБ».

Было установлено, что мужчина, управлявший микроавтобусом, с начала нынешнего года три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф