В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионера

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 59-летний мужчина, который подозревается в убийстве пенсионера.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 23 ноября 59-летний гражданин гостил у своего 69-летнего знакомого. Гость и владелец жилья распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Труп пенсионера был обнаружен через несколько дней соседями.

59-летний подозреваемый был задержан. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: mordovia.sledcom.ru