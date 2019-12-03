В Саранске директора салона красоты подозревают в мошенничестве

В Саранске директор салона красоты подозревается в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 28-летняя гражданка, будучи директором салона красоты, одолжила у двух своих знакомых денежные средства на общую сумму в размере более 900 тыс. рублей. Девушка говорила своим знакомым, что деньги ей нужны для развития бизнеса, что не соответствовало действительности.

В назначенный срок подозреваемая не вернула денежные средства. По этой причине знакомые девушки обратились в полицию.

В отношении директора салона красоты было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф