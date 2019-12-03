В Саранске осудили 21-летнего уроженца Пензенской области, избившего 19-летнего парня

В Саранске суд вынес приговор в отношении 21-летнего уроженца Пензенской области, который избил 19-летнего парня.

Ранним утром 19 июня нынешнего года 21-летний уроженец города Кузнецк Пензенской области, находясь на лестничной площадке студенческого общежития, расположенного в посёлке Ялга, поссорился с 19-летним первокурсником. Конфликт произошел из-за того, что осужденный стал предъявлять пострадавшему претензии по поводу его внешнего вида.

В определенный момент уроженец Пензенской области решил доказать правильность своих представлений о том, как должен выглядеть парень, силовым путем. Осужденный несколько раз ударил пострадавшего кулаком.

19-летний парень обратился в больницу. Медики диагностировали у молодого человека закрытый перелом скуловой кости.

Решением суда в отношении уроженца Пензенской области была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф