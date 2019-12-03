В Мордовии заместителя главы районной администрации оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии заместителя главы районной администрации оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в июле нынешнего года в администрацию Большеберезниковского района поступило обращение от местной жительницы, которая нуждается в оказании помощи социальным работником и обеспечении водоснабжением.
Заместитель главы района, рассмотревший данное обращение, ответ заявительнице направил с нарушением срока, предусмотренного законодательством.
В итоге заместитель главы района был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Кроме того, главе района было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое было рассмотрено и удовлетворено. Одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
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Источник: prokrm.ru