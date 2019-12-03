В Мордовии заместителя главы районной администрации оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии заместителя главы районной администрации оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в июле нынешнего года в администрацию Большеберезниковского района поступило обращение от местной жительницы, которая нуждается в оказании помощи социальным работником и обеспечении водоснабжением.

Заместитель главы района, рассмотревший данное обращение, ответ заявительнице направил с нарушением срока, предусмотренного законодательством.

В итоге заместитель главы района был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, главе района было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое было рассмотрено и удовлетворено. Одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Читайте также о том, что в Саранске директора салона красоты подозревают в мошенничестве.

Источник: prokrm.ru