В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Зубово-Полянском районе не смогли поделить дорогу три автомобиля.

Происшествие произошло вечером 2 декабря на 447-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Шевроле», двигавшийся впереди. Затем второе транспортное средство протаранило автомобиль марки «Ауди».

Гражданину, управлявшему «Ауди», понадобилась медицинская помощь.

В отношении водителя «Форда» был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф