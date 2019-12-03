В Мордовии житель Нижегородской области, который незаконно изготовил пушку, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники уголовного розыска пункта полиции №15 (по обслуживанию Атюрьевского района) ММО МВД РФ «Торбеевский» задержали жителя Нижегородской области, который подозревается в незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

Около пяти лет назад подозреваемый незаконно изготовил пушку.

В ходе расследования уголовного дела местонахождение подозреваемого не было установлено, по причине чего с 22 ноября нынешнего года мужчина был объявлен в розыск. 1 декабря гражданин был задержан в городе Саров Нижегородской области.

В настоящее время в Мордовии сотрудники следственных органов продолжают заниматься расследованием уголовного дела, возбужденного по факту незаконного изготовления огнестрельного оружия.

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Источник: 13.мвд.рф