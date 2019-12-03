В Дубенках индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу сигарет возле детского сада

В Дубенках был оштрафован индивидуальный предприниматель, который продавал табачные изделия возле детского сада.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в магазине «Аленушка», расположенном на расстоянии менее 100 метров от детского сада комбинированного типа «Солнышко», осуществляется розничная продажа табачных изделий, что является нарушением действующего законодательства.

Индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем указанного магазина, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Реализация табачной продукции была прекращена.

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Источник: prokrm.ru