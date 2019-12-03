Прокуратура Ковылкинского района зафиксировала нарушения в деятельности местного отделения ОАО «Птицефабрика Атемарская»

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности местного отделения ОАО «Птицефабрика Атемарская».

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что маркировка дорог отсутствует, въезд транспорта за готовой продукцией осуществляется не через основной въездной дезинфицирующий барьер, отсутствуют необходимые элементы санитарного пропускника на главном входе с полным переодеванием, а также санитарный пропускник на складе яиц и дезинфицирующие кюветы. Также выяснилось, что нарушаются правила обработки оборотной тары для живой птицы.

Помимо этого, было установлено, что отходы птицеводческого производства складируются на земли сельскохозяйственного назначения путем валового складирования, по причине чего был перекрыт верхний плодородный слой почвы площадью 15 тыс. квадратных метров.

В отношении руководителя отделения были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений.

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Источник: prokrm.ru