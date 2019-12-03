В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанной исправительной колонии на территории, прилегающей к учреждению, задержали трех жителей Мордовии, которые пытались перебросить 20 мобильных телефонов, 6 зарядных устройств, 8 пар наушников, 5 сим-карт и литровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su