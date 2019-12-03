В Саранске в ближайшее время приступят к заливке катков

В Саранске на текущей неделе начнут заливать катки.
Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин говорит о том, что выпавший снег позволяет приступить к заливке катков, а также отмечает, что перечень мест массового катания на коньках и лыжных баз уже определен.
Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков недавно сообщил, что всё необходимое для обустройства катка в новом микрорайоне Юбилейный уже сделано.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru