В Саранске в ближайшее время приступят к заливке катков

В Саранске на текущей неделе начнут заливать катки.

Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин говорит о том, что выпавший снег позволяет приступить к заливке катков, а также отмечает, что перечень мест массового катания на коньках и лыжных баз уже определен.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков недавно сообщил, что всё необходимое для обустройства катка в новом микрорайоне Юбилейный уже сделано.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru