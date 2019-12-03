В Саранске ограничат стоянку по четным и нечетным датам

В Саранске стартует ограничение стоянки по четным и нечетным датам.

Данное ограничение вводится для того, чтобы обеспечить своевременную и качественную уборку городских территорий от снега и наледи, а также безопасность дорожного движения в условиях зимней погоды.

Стоит отметить, что рассматриваемое ограничение будет действовать не круглосуточно, а в период с 22:00 до 06:00. Особый режим парковки продлится в период со 2 декабря по 15 апреля.

Ограничение будет действовать по следующим адресам: пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Строительной; ул. Полежаева от пр. Ленина до ул. Титова; ул. Б. Хмельницкого от пр. Ленина до ул. Гагарина; ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Ботевградской; ул. Ботевградская от ул. Советской до ул. Васенко; ул. Советская от ул. Демократической до ул. Ботевградской; ул. Коммунистическая от ул. Гагарина до пр. Ленина; ул. Демократическая от ул. Коммунистической до ул. Советской; ул. Пролетарская от ул. Советской до ул. Строительной; ул. Большевистская от ул. Советской до ул. Васенко; ул. Федосеенко от ул. Пролетарской до пр. Ленина; ул. Красная; пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Косарева; ул. Лихачева от ул. Гожувской до ул. Косарева; ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского; ул. Косарева от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского; ул. Сущинского от ул. Севастопольской до разворотной площадки автобуса № 17; ул. Ярославская от ул. Косарева до здания № 19; ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Севастопольской; ул. Коваленко от пр. 60 лет Октября до ул. Воинова; ул. Войнова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко; ул. Миронова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко; ул. Веселовского от ул. Семашко до пр. 60 лет Октября; ул. Победы от ул. Металлургов до ул. Н. Эркая; ул. А. Лусс от ул. Веселовского до ул. Пушкина; ул. Семашко от ул. Веселовского до ул. Пушкина; ул. Есенина от ул. Веселовского до ул. Пушкина; пр. 60 лет Октября, второстепенная автодорога на участке от жилого дома №10 до жилого дома №16; ул. Евсевьева от ул. Ульянова до ул. Транспортной; ул. Попова от ул. Р. Люксембург до ул. Комарова; ул. Энгельса от ул. Попова до пр. 50 лет Октября; ул. М. Расковой от ул. Попова до пр. 50 лет Октября; ул. Серадзская от ул. Попова до пр. 50 лет Октября; пр. 50 лет Октября от ул. Комарова до ул. Энгельса; ул. Ульянова от ул. Серадзской до ул. Энгельса; ул. Ленина на участке от пер. Колхозный до ул. Мичурина (р. п. Николаевка) ул. Рабочая (р.п. Луховка); ул. Войнова от ул. Коваленко до ул. Металлургов; ул. Металлургов от ул. Войнова до пр. 60 лет Октября; ул. Н. Эркая от ул. Победы до ул. Пушкина; ул. Пушкина от ул. Н. Эркая до ул. Веселовского; ул. Солнечная от Лямбирского шоссе до здания № 27 по ул. Солнечной; ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Волгоградской; ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Короленко; ул. Короленко от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября; ул. Т. Бибиной от ул. Косарева до пр. 70 лет Октября; пр. Российской Армии (дублер) от ул. Севастопольской до ул. Кочкуровской (дублер); ул. Севастопольская (дублер).

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Источник: adm-saransk.ru