Гороскоп на 4 декабря: практически все знаки окажутся в одиночестве, но справляться с этим каждый будет по-своему

Овен
Овны в этот день окажутся во власти меланхолии. Сходите в ресторан или побалуйте себя любимым блюдом дома, а еще погуляйте на свежем воздухе, чтобы завтра быть в полном порядке.
Телец
Романтическое настроение завладеет Тельцами, однако вы окажетесь вдали от любимого или потенциального избранника. Чтобы поднять себе настроение, посмотрите фильм, почитайте или устройте шопинг.
Близнецы
Приглашенный Близнецами в гости близкий человек или же родственник не сможет прийти в этот день. Не расстраивайтесь, ведь вы вскоре увидитесь, а пока что займитесь творчеством.
Рак
От близкого Ракам человека могут прийти новости, однако они могут быть не только хорошими, предупреждают звезды, но и плохими.
Лев
Звезды предупреждают, что Львы могут слишком много потратить на шопинг и чувствовать себя подавленными из-за этого. Не стоит огорчаться, ведь мы все зачастую выходим за рамки бюджета.
Дева
Мрачными Дев сделают проблемы с избранником, с которым вы, возможно, поругались, или же он уехал. Звезды советуют заняться делом, чтобы отвлечься от тягостных мыслей.
Весы
Весы в этот день узнают о болезни или чем-то плохом, что случилось с вашим родным или близким человек. Звезды советуют перепроверить сведения, так как они могут оказаться не достоверными.
Скорпион
Не следует тратить всю энергию в этот день, Скорпионы. Помочь другим нужно будет и завтра и позже, поэтому расходуйте свои силы экономно.
Стрелец
Звезды предупреждают Козерогов, временно разлученных со своим любимым или избранником, о том, что вашу уязвимость могут использовать другие люди.
Козерог
Справиться с отсутствием любимого Козерогам помогут занятия учебой или творчеством. Звезды предупреждают, что плохие новости о дорогом вам человеке следует перепроверять.
Водолей
Оказавшимся в одиночестве Водолеям следует посетить любое общественное мероприятие, где будет как можно больше людей. В этот день вам не стоит быть в одиночестве.
Рыбы
Рыбы могут тосковать в этот день из-за разлуки с близким или любимым человеком. Причиной вашей ссоры стала небольшая размолвка, поэтому вы вскоре помиритесь.
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