Гороскоп на 4 декабря: практически все знаки окажутся в одиночестве, но справляться с этим каждый будет по-своему

Овен

Овны в этот день окажутся во власти меланхолии. Сходите в ресторан или побалуйте себя любимым блюдом дома, а еще погуляйте на свежем воздухе, чтобы завтра быть в полном порядке.

Телец

Романтическое настроение завладеет Тельцами, однако вы окажетесь вдали от любимого или потенциального избранника. Чтобы поднять себе настроение, посмотрите фильм, почитайте или устройте шопинг.

Близнецы

Приглашенный Близнецами в гости близкий человек или же родственник не сможет прийти в этот день. Не расстраивайтесь, ведь вы вскоре увидитесь, а пока что займитесь творчеством.

Рак

От близкого Ракам человека могут прийти новости, однако они могут быть не только хорошими, предупреждают звезды, но и плохими.

Лев

Звезды предупреждают, что Львы могут слишком много потратить на шопинг и чувствовать себя подавленными из-за этого. Не стоит огорчаться, ведь мы все зачастую выходим за рамки бюджета.

Дева

Мрачными Дев сделают проблемы с избранником, с которым вы, возможно, поругались, или же он уехал. Звезды советуют заняться делом, чтобы отвлечься от тягостных мыслей.

Весы

Весы в этот день узнают о болезни или чем-то плохом, что случилось с вашим родным или близким человек. Звезды советуют перепроверить сведения, так как они могут оказаться не достоверными.

Скорпион

Не следует тратить всю энергию в этот день, Скорпионы. Помочь другим нужно будет и завтра и позже, поэтому расходуйте свои силы экономно.

Стрелец

Звезды предупреждают Козерогов, временно разлученных со своим любимым или избранником, о том, что вашу уязвимость могут использовать другие люди.

Козерог

Справиться с отсутствием любимого Козерогам помогут занятия учебой или творчеством. Звезды предупреждают, что плохие новости о дорогом вам человеке следует перепроверять.

Водолей

Оказавшимся в одиночестве Водолеям следует посетить любое общественное мероприятие, где будет как можно больше людей. В этот день вам не стоит быть в одиночестве.

Рыбы

Рыбы могут тосковать в этот день из-за разлуки с близким или любимым человеком. Причиной вашей ссоры стала небольшая размолвка, поэтому вы вскоре помиритесь.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2019 года: Тельцам следует держать себя в руках, Ракам остался последний шаг до цели, а Весы будут обласканы удачей