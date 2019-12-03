В Саранске работает новая линия очистных сооружений

В Саранске на полную мощность работает новая линия очистных сооружений.

Директор МП «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин заявил, что в настоящее время уже можно говорить о том, что новая линия работает на полную мощность, а также отметил, что её строительство велось на протяжении четырех последних лет.

Основные строительные работы на объекте завершились ещё в конце прошлого года. В мае текущего года начались пуско-наладочные работы, а летом был запущен цех механического обезвоживания, который позволяет не подавать осадок с новой линии очистных сооружений на действующие иловые карты.

По информации «Известий Мордовии».

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