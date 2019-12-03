В селе Казеевка Инсарского района построят новый фельдшерско-акушерский пункт

В следующем году в селе Казеевка Инсарского района будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт.

Фельдшерско-акушерский пункт будет простроен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Для строительства уже отведен земельный участок, расположенный возле действующего медицинского пункта.

Глава администрации упомянутого населенного пункта Т. Бакулина заявила, что в фельдшерско-акушерском пункте будут созданы все условия для работы медицинского персонала и приема пациентов.

По информации «Известий Мордовии».

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