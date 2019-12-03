В Мордовии автопогрузчик придавил женщину

В Мордовии автопогрузчик придавил 30-летнюю женщину.

Указанное происшествие произошло несколько дней назад на одном из предприятий республики. Очевидцы инцидента утверждают, что мужчина, который управлял автопогрузчиком, не заметил 30-летнюю женщину, вследствие чего совершил на неё наезд.

Пострадавшая была госпитализирована. Женщина получила травмы ног крайней степени тяжести. Знакомые пострадавшей говорят о том, что ей предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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