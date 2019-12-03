В Саранске пройдет предновогодняя ярмарка

В Саранске 28 декабря пройдет предновогодняя ярмарка.
Решение о проведении указанного мероприятия было принято городской администрацией. В рамках ярмарки жители Саранска смогут приобрести ёлки и продукты для праздничного стола.
Также в настоящее время в городской администрации решается вопрос о проведении ярмарок выходного дня в новогодние праздники.
Кроме того, стоит отметить, что 15 декабря в Саранске пройдет ярмарка валенок.
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Источник: info-rm.com