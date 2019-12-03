25-летний житель Саранска подозревается в краже денег

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Саранска, который подозревается в краже денежных средств с банковских карт своего знакомого.

В сентябре текущего года 25-летний житель Саранска на протяжении нескольких дней гостил у своего знакомого. Парни распивали спиртные напитки. После очередной попойки знакомый подозреваемого уснул. Воспользовавшись данным обстоятельством, житель Саранска подключил специальную услугу на свой абонентский номер, привязал две банковские карты знакомого, а затем перечислил деньги, хранившиеся на счетах пострадавшего, на свой счет. Сумма ущерба составила более 94 тыс. рублей.

Ближайшие несколько лет подозреваемый может провести за решеткой.

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Источник: 13.мвд.рф