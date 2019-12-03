В Саранске разыскивается пенсионерка, которая несколько лет назад пропала без вести

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пенсионерку, которая несколько лет назад пропала без вести.

Егина Евдокия Тимофеевна 1940 года рождения, являющаяся жительницей Саранска, утром 22 июля 2013 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что пенсионерка была одета в шерстяной платок темного цвета, кофту зеленого цвета, юбку серого цвета и резиновые полусапожки черного цвета с мехом по краям.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-39, 29-90-23, 89997781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф