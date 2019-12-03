В Зубово-Полянском районе был задержан нарушитель миграционного законодательства

В Зубово-Полянском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие сотрудникам ГИБДД при задержании нарушителя миграционного законодательства

2 декабря на 444-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Лада-Ларгус», который двигался с явным перегрузом. Транспортным средством управлял 29-летний гражданин одной из стран СНГ, временно проживающий в Москве, который находится на территории России с нарушением режима пребывания.

Для дальнейшего разбирательства водитель «Лады» был передан сотрудникам отдела МВД России по Зубово-Полянскому району.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia