В Мордовии ДТП унесло жизнь 65-летнего мужчины

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб 65-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 3 декабря на 14-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. По предварительной информации, 65-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки УАЗ, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Мерседес».

От полученных телесных повреждений водитель УАЗа скончался на месте происшествия. Ещё три участника аварии были травмированы.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm