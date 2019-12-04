Гороскоп на 5 декабря: Раки будут принимать гостей, Весам потребуется помощь друзей, а Стрельцам следует снять «розовые очки»

Овен

Звезды призывают Овнов выйти на улицу в этот день, так как именно вне помещения вы встретите своего избранника, а уже состоящие в отношении Овны приобретут нового друга.

Телец

Тельцы в этот день могут изменить некоторые из своих ценностей, при этом речь идет не о трансформации существующих, а о добавлении новых установок.

Близнецы

Новые романтические отношения ожидают Близнецов в этот день, ощущения будут настолько сильными, что вы можете даже влюбиться.

Рак

Вечером Раки будут принимать гостей, с одним из которых вам удастся особенно сблизиться. Не важно кто это будет (друг, коллега или знакомый), но ваши отношения выйдут на новый уровень.

Лев

Звезды советуют Львам поучаствовать в общественных мероприятиях, проходящих поблизости, где вы сможете встретить кого-то особенного.

Дева

Новые деловые контакты могут открыть перед Девами пути для применения своих талантов в неожиданной сфере. Над этим стоит серьезно подумать, уверены звезды.

Весы

Весы будут заняты поиском ответов на вопросы, связанные с духовностью и в этом им могут помочь друзья. Вечером прогуляйтесь по свежему воздуху, иначе не заснете от избытка эмоций.

Скорпион

Скорпионы также будут искать ответы на некоторые давно их беспокоящие вопросы. Попытайтесь выразить одолевающие вас чувства через искусство.

Стрелец

Звезды призывают Стрельцов увидеть окружающих людей без розовых очков, тогда вам легче будет проявить свое отношение к любимым, близким, родным и даже коллегам.

Козерог

В этот день Козероги могут всерьез рассматривать предложения о новой работе, правда сразу решение принимать не стоит, поскольку завтра могут открыться новые, пока еще неизвестные подробности.

Водолей

Звезды говорят, что в романтические отношения Водолеев будет добавлен новый, духовный аспект, что только сблизит вас с вашим избранником.

Рыбы

Рыбы в этот день могут получить вдохновение, которое не только натолкнет вас на обустройство и украшение дома, но и позволит углубить отношения с любимым.

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