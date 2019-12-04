Жителя Ковылкинского района осудили за убийство знакомого

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночь на 29 июля нынешнего года 51-летний житель села Курнино указанного района, находясь у себя дома, поссорился со своим 32-летним знакомым, который у него гостил. После завершения словесной перепалки младший участник конфликта покинул жилье осужденного. Последний, решив, что он полноценно не выяснил отношения, направился к дому знакомого. Осужденный застал оппонента в салоне автомобиля. Преступник ударил пострадавшего головой об автомобильную дверь, а затем задушил его ремнем безопасности.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф