В Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали восемь человек

В Саранске из-за пожара в многоэтажном жилом доме были эвакуированы восемь человек.

Вечером 3 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября. Огонь вспыхнул в сушильном помещении, которое находится между восьмым и девятым этажами. Затем пламя перешло на балконы двух квартир.

Пожарные эвакуировали восемь жильцов дома.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Огонь повредил комнату и диван между этажами на общей площади 12 квадратных метров, балкон в квартире 57-летней женщины, а также балкон и внутреннюю отделку кухни в квартире 61-летней гражданки.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm