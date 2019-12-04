Две жительницы Ельниковского района были ограблены неизвестным мошенником

В Ельниковском районе две местные жительницы были ограблены неизвестным мошенником.

Жертвами неизвестного преступника стали две жительницы указанного района 39-летнего возраста. Женщинам позвонил незнакомец, представившийся работникам банка. Затем мужчина сообщил, что некие преступники пытаются похитить деньги с банковских счетов гражданок. Под предлогом пресечения попытки кражи денежных средств якобы работник банка попросил женщин назвать данные принадлежащих им банковских карт и пин-коды от них.

Пострадавшие сообщили незнакомцу необходимые сведения. По словам женщин, доверились мошеннику они из-за того, что он обращался к ним по имени и отчеству. В итоге одна из пострадавших лишилась 224 тыс. рублей, а вторая жертва мошенника осталась без 48 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф