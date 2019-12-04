43-летний житель Саранска подозревается в краже денег у своих знакомых

В Саранске 43-летний местный житель подозревается в краже денежных средств у своих знакомых.

Стражами порядка было установлено, что в январе 2015 года 43-летний житель Саранска одолжил у двух своих знакомых денежные средства на общую сумму в размере 7,9 млн рублей. Мужчина брал деньги в долг, заявляя о намерении открыть швейную мастерскую.

Денежные средства горожанин потратил на личные нужды и оплату кредитов. Мужчина также намеревался организовать деятельность по пошиву курток, но положительный результат в данном случае не был получен, вследствие чего гражданин подал заявление о признании его банкротом.

Не дождавшись возвращения долга в ранее обозначенные сроки, знакомые жителя Саранска обратились в полицию.

В отношении горожанина был возбуждено уголовное дело. Мужчина признает себя виновным.

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Источник: 13.мвд.рф