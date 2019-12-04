Житель Темникова подозревается в краже нескольких десятков бревен

В Темникове сотрудниками правоохранительных органов был задержан 62-летний местный житель, который подозревается в краже бревен.

62-летний житель Темникова похитил 55 оцилиндрованных бревен с площадки, которую арендует мужчина, проживающий в Нижегородской области. Подозреваемый выносил брус в течение нескольких дней. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 50 тыс. рублей.

Похищенные бревна были изъяты.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф