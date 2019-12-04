Житель Саранска, ударивший ножом мужчину, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Саранска, который ударил ножом 30-летнего мужчину.

16 августа нынешнего года 29-летний житель Саранска, находясь на одной из улиц села Кемаево, поссорился с малознакомым 30-летним гражданином, также проживающим в Саранске. Оба участника конфликта пребывали в состоянии алкогольного опьянения. В процессе выяснения отношений 29-летний гражданин ударил оппонента ножом в область грудной клетки.

Пострадавший, спустя несколько часов после случившегося, обратился за помощью в больницу.

29-летний гражданин, опасаясь последствий произошедшего, решил оперативно покинуть упомянутое село. Осужденный дошел до ближайшей трассы, но уехать в Саранск не смог, поскольку был задержан полицейскими.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф