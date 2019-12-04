Нескольких сотрудников администрации Октябрьского района Саранска оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Саранске прокуратура зафиксировала нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.

В августе нынешнего года два жителя Саранска обратились в администрацию Октябрьского района города с заявлениями об установке площадки под мусорные контейнеры на перекрестке улиц Ломоносова и Крылова, а также на пересечении улиц Баумана и Смоленской. Вопреки требованиям действующего законодательства, должностными лицами указанные обращения всесторонне и объективно не были рассмотрены, меры, направленные на защиту нарушенных прав и законных интересов граждан, не были приняты. Окончательные ответы по существу поставленных в обращении вопросов не были даны.

Также сотрудники прокуратуры обратили внимание на то, что решение содержащихся в обращениях вопросов входит в компетенцию КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», но при этом обращения были оставлены на рассмотрение в администрации района, а не направлены в течение семи дней в указанную организацию.

В итоге главные специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждый.

Кроме того, главе администрации Октябрьского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

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Источник: prokrm.ru