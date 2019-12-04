В Мордовии индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного товара

В Дубенском районе индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного товара.
Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в магазине, расположенном в селе Поводимово, осуществляется продажа спиртного с истекшим сроком годности.
Индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем указанного магазина, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 30 тыс. рублей.
Кроме того, ответственное за реализацию товара должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
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Источник: prokrm.ru