В Мордовии индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного товара

В Дубенском районе индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного товара.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в магазине, расположенном в селе Поводимово, осуществляется продажа спиртного с истекшим сроком годности.

Индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем указанного магазина, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 30 тыс. рублей.

Кроме того, ответственное за реализацию товара должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru