В Мордовии осудили виновника ДТП, в результате которого погиб человек

В Мордовии суд вынес приговор в отношении автомобилиста, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Утром 1 октября нынешнего года житель Лямбирского района, находясь за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения по федеральной трассе М-5 «Урал» уснул, вследствие чего транспортное средство выехало на обочину и врезалось в грузовик той же марки.

От полученных телесных повреждений попутчик виновника аварии скончался.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении жителя Лямбирского района была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

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Источник: prokrm.ru