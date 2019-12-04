Одна из колоний Мордовии приняла участие в проекте «Жизнь сначала»

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии состоялся концерт с участием музыкантов, певцов, танцоров, а также прошли мастер-классы «Декоративные цветы и картины своими руками» и «Кавказские танцы».

Указанные мероприятия были проведены в рамках реализации творческого проекта «Жизнь сначала».

Изготовленные руками осужденных творческие работы были подарены участникам мастер-классов, лучшие работы были выставлены на выставке в Москве.

Осужденные получили личный опыт и практику применения техники изготовления декоративных цветов своими руками.

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Источник: 13.fsin.su