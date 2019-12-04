В Саранске 37-летний водитель иномарки сбил 18-летнего парня

В Саранске 18-летний молодой человек попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло утром 3 декабря на территории Ленинского района города. Возле дома №26, расположенного по адресу – улица Ульянова, 37-летний водитель автомобиля марки «Киа-Рио» совершил наезд на 18-летнего парня, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф