В Теньгушевском районе в ДТП пострадал 48-летний мужчина

В Теньгушевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 48-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 3 декабря на 37-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево и Теньгушево. 48-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Рено», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки доставлялся в ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф