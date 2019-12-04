В Ковылкинском районе сгорел жилой дом

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом.
Указанное происшествие произошло ранним утром 3 декабря на территории населенного пункта Самаевка. На улице Демократической загорелся частный жилой дом №62, принадлежащий 61-летнему мужчине.
Пламя полностью уничтожило постройку на площади 80 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm