В Ковылкинском районе сгорел жилой дом

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом.

Указанное происшествие произошло ранним утром 3 декабря на территории населенного пункта Самаевка. На улице Демократической загорелся частный жилой дом №62, принадлежащий 61-летнему мужчине.

Пламя полностью уничтожило постройку на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm