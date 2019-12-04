32-летний житель Мордовии подозревается в заведомо ложном доносе

В Атяшевском районе 32-летний местный житель подозревается в заведомо ложном доносе.

В конце ноября 32-летний житель села Вечерлей указанного района обратился в полицию. Мужчина сообщил о том, что был угнан принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-21103. Стражи порядка выяснили, что данная информация не соответствует действительности.

Было установлено, что незадолго до написания заявления об угоне мужчина распивал алкогольные напитки. В это время в гости к гражданину пришли его знакомая и её сын. Владелец жилья попросил женщину съездить в магазин, чтобы купить бутылку водки. Затем мужчина передал знакомой ключи от своего автомобиля. Последняя отогнала машину подальше от дома, чтобы мужчина не сел за руль в состоянии опьянения. Эти действия женщины сильно разозлили владельца жилья, вследствие чего он сообщил полицейским о том, что сын знакомой угнал принадлежащий ему автомобиль.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф