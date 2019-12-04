Полицейские задержали двух жителей Саранска, подозреваемых в повреждении автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саранска, которые подозреваются в повреждении автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что два жителя Саранска 1986 и 1995 годов рождения на автомобиле, за рулем которого находился 35-летний житель Рузаевского района, приехали в село Пуркаево Дубенского района. Мужчины остановились возле магазина. Один из жителей Саранска потребовал от водителя 1 тыс. рублей, дабы купить спиртное. Последний ответил отказом. После этого один из пассажиров несколько раз ударил водителя и похитил у него деньги.

Затем жители Саранска отправились в магазин, а пострадавший уехал. Выйдя из торгового заведения, горожане отправились к дому знакомой водителя, предполагая, что он уехал именно к ней. Предположения оказались правдой. Жители Саранска, обнаружив возле дома знакомой пострадавшего автомобиль, ногами повредили двери и крылья машины, а затем забрались на крышу транспортного средства и начали на ней прыгать. После этого подозреваемые покинули место происшествия.

В кратчайшие сроки полицейские задержали жителей Саранска. В отношении горожан было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф