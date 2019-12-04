В Рузаевке загорелась иномарка

В Рузаевке произошло возгорание иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 3 декабря. В гараже, который находится возле дома №6, расположенного по адресу – улица Станиславского, загорелся автомобиль марки «Ауди», принадлежащий 58-летнему мужчине.

Огонь повредил внутреннюю отделку гаража и моторный отсек транспортного средства на общей площади 26 квадратных метров.

Вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе сгорел жилой дом.

Источник: vk.com/pro_10tvrm