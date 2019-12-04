В одной из колоний Мордовии прошел учебно-методический семинар

На базе исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии с работниками подведомственных учреждений, осуществляющих воспитательную и социальную работу, был проведен учебно-методический семинар.

В ходе указанного семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся функционирования в учреждении общественных формирований работников.

Сотрудники исправительной колонии поделились с присутствующими опытом создания общественных формирований.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su