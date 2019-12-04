В Мордовии осужденных учат владеть собой

Психолог исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии проводит практические занятия с осужденными по программе «Умей владеть собой».
Указанные занятия направлены на обучение навыкам саморегуляции, устранение раздражительности и агрессивности.
После проведенных практических занятий у осужденных отмечается снижение тревожности и улучшение психоэмоционального состояния.
Искусство самообладания позволяет человеку стать менее уязвимым.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su