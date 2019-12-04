В Саранске прошли соревнования по греко-римской борьбе

В Саранске завершился чемпионат Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.

Указанные соревнования проводились на базе СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина. Участниками рассматриваемых состязаний стали более 100 спортсменов из нескольких регионов России.

Спортсмены сборной Мордовии одержали победу в общекомандном зачете. Представители республики завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru