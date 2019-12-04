В Мордовии прошел чемпионат по шахматам

В Мордовии прошел чемпионат республики по шахматам среди мужчин и женщин.

Указанный турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени 60 минут каждому игроку с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Среди мужчин чемпионом Мордовии текущего года стал Данилин Дмитрий, который набрал 7 очков из 9 возможных.

Среди женщин победительницей стала Девяткина Римма, набравшая 5 очков.

Лучшим юным шахматистом стал Слепов Тимур (МОУ «Лицей №7»), который набрал 6,5 очков.

Среди ветеранов лучший результат, составляющий 5 очков, продемонстрировал В.И. Еделькин.

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Источник: mordovia-sport.ru