В Саранске осудили мужчину, до смерти избившего свою сожительницу

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который до смерти избил свою сожительницу.

25 мая прошлого года преступник, находясь на лестничной площадке дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, поссорился со своей сожительницей из-за того, что последняя сломала ключ от входной двери. В момент конфликта мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В процессе выяснения отношений осужденный стал избивать сожительницу. Изначально мужчина наносил побои пострадавшей в подъезде, а затем вывел её на улицу и продолжил избивать.

Женщина была доставлена в одну из больниц Саранска, где спустя несколько дней скончалась от полученных во время избиения телесных повреждений.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что в Саранске директора салона красоты подозревают в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф