В Саранске полицейские изъяли наркотики у двух мужчин

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух мужчин.

На улице Зеленая Роща стражи порядка остановили 31-летнего жителя села Макаровка, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,22 г.

Спустя несколько часов на той же улице сотрудники правоохранительных органов изъяли у 32-летнего безработного жителя Чувашии наркотики массой 0,22 г.

Задержанные заявили, что приобрели запрещенные вещества для собственного потребления. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела.

Читайте также о том, что в Саранске осудили мужчину, до смерти избившего свою сожительницу.

Источник: 13.мвд.рф