В Саранске разыскиваются мужчины, подозреваемые в краже силового кабеля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в краже силового кабеля с территории предприятия.

27 мая нынешнего года два неизвестных гражданина похитили силовой кабель с территории предприятия, которое расположено по адресу – улица Промышленная.

Все, кто владеет какими-либо сведения о личностях или же местонахождении разыскиваемых мужчин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: (83432) 29-77-23, 29-77-01 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф