В Саранске бывшего бухгалтера школы осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего бухгалтера школы, обвиняемой в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что осужденная, работая бухгалтером в одной из школ Саранска, с 2016 года изготавливала фиктивные ведомости для выплаты своей зарплаты, указывая в них сумму, которая превышает размер её оклада.

Фиктивные финансовые документы проводились по бухгалтерскому учету образовательного учреждения и направлялись в банк для зачисления денег на счет преступницы. Общая сумма ущерба составила 543 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф