Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан России.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 58-летний безработный житель Саранска прописал в принадлежащем ему доме, расположенном на территории села Красино, четырех граждан России 1985, 1986, 2001 и 2012 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф